«Стефанія» принесе в Україну дощі: синоптики обіцяють похолодання на півночі та майже спеку на півдні

Новий тиждень принесе в Україну чергову порцію дощів, що його забезпечить циклон «Стефанія» (нині перебуває над Скандинавією). Періодичні дощі 26 вересня очікуються у більшості областей, тоді як у південній частині країни понеділок має бути сухим, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Температура повітря на більшості території України в понеділок очікується на рівні +13+18 градусів, а на півдні та на сході максимальна температура повітря досягатиме +19+24 градусів (днями вона має підвищитися й до +20+25, а часом і до +27 градусів).

У Києві вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько +13 +14 градусів, високою є й вірогідність дощів.

За даними ж Українського Гідрометцентру, надалі в більшій частині країни аж до найближчої п'ятниці збережеться дощова погода, хоча денні тепператури підуть в ріст. Так, у Києві 30 вересня вдень має потеплішати до +22 градусів.

Нагадаємо, за словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені в інтерв'ю «ФАКТАМ», у період з 26 по 29 вересня в Україні очікується нестабільна погода. Так, 27 вересня очікується переміщення атмосферного фронту із заходу на схід. А ось 28−29 вересня атмосферний фронт буде переміщуватися із південного заходу на південний схід.

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