«Штани-карго та стьобані куртки»: речі, на які точно слід звернути увагу чоловікам-модникам цієї осені

Зазвичай обговорюють нові модні тренди для жінок, але останнім часом ця тема стала важливою й для чоловіків. Так, персональний стиліст з України Матвій Калугін розповів, що буде трендовим впродовж сезону «осінь- 2022» і де можна знайти ці речі за доступними цінами.

«Почну з бомберів, я так обожнюю цей верхній одяг! Нині актуальні як класичні нейлонові бомбери, так і шкіряні, у стилі преппі, з міксом фактур тощо. Найбільш ними славляться Alpha Industries та Diesel, у мас-маркеті гідні роблять Zara, Bershka, Pull&Bear. Штани-карго захопили світ моди — це круто, бо дуже зручно. До того ж їх часто можна знайти в локальних брендах.

Кардигани додадуть образам більше затишку. Це може бути як класичний однотонний варіант, так і з шаленим принтом. Шкіряні сети — для тих, хто хоче запам"ятовуватися. Плюс такого одягу в тому, що він дає додаткове тепло восени.

Стьобані куртки вже не перший рік популярні серед чоловіків, адже це практичний та вкрай універсальний виріб. Можна носити як самостійний елемент, або ж як додатковий утеплюючий шар під тренч або пальто. Baggy jeans, тобто широкі джинси, вже поступово стають базою для багатьох. Цієї осені ми часто будемо споглядати екстраоверсайзні джинси на інфлюенсерах".

Радить стиліст звернути увагу і на фактуру «під овчину». Адже вона дуже м"яка, тепла та додає затишку. Це можуть бути як куртки, так і сумки, взуття чи аксесуари.

«Казаки виділятимуть вас із натовпу, адже не кожен чоловік наважиться кинути виклик цьому взуттю! З основних плюсів — візуально збільшують зріст, додають структури та елегантності лукам. Об"ємні сумки на плече — це теж зараз дуже стильно. Вони функціональні, практичні, місткі».

Щодо сумок, нагадаємо й про тренд жіночих аксесуарів.



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