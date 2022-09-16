Брови-ниточки повертаються у моду. Про це свідчать публікації у світових ЗМІ. Тенденція несподівана, однак через те, що нещодавно були в моді досить широкі брови, зрозуміла. Адже світ постійно змінюється, а з ним і тренди. Про нову тенденцію «ФАКТАМ» розповіла київський візажист та іміджмейкер Кіра Жуковська.

«Сьогодні амбасадором тонких брів є модель Белла Хадід»

-- Мода на брови-ниточки зародилася у 20-х роках минулого століття, -- розповідає Кіра Жуковська. -- У той час в усіх сферах життя почалися активні зміни: людство прагнуло провести межу між старими, «темними» часами та новим, повним надій життям у повоєнному світі. Жінки не стали виключенням і сміливо вирушили назустріч новому. Вони обирали сукні вільного прямого крою з укороченими спідницями, вперше в історії показували щиколотки та литки, повністю оголювали руки. А найсміливіші ще й стриглися коротко, фарбували губи у насичені темні відтінки, танцювали джаз. Щодо брів, окрім бажання відійти від «застарілих» стандартів, на ситуацію сильний ефект справила поява кінематографа. Драматичні образи зірок німих фільмів полонили серця глядачок. І жінки затято взялися вищипувати брови до тонких, графічних ліній.

-- Щоб бути схожими на кінозірок?

-- Так. Повернення тренду сталося у 70-ті, коли на хвилі небаченого ні до, ні після розмаїття трендів частина модниць взялася цитувати естетику 20-х. Історія повторилася й у 90-ті, коли після грандіозності та розмаху 80-х прийшов тренд на мінімалізм. Сьогодні амбасадором тонких брів є модель Белла Хадід. Її точені риси обличчя буквально вимагають не менш графічної оправи. І тонкі брови — це ідеальний варіант. Проте варто зауважити: для неї, але не для всіх. Головним трендом сьогодення є індивідуальний підхід. Тому форму та розмір брів обирають, виходячи з пропорцій та рис обличчя.

-- Кому личать тонкі брови?

-- Вони будуть виглядати привабливо у жінок з чіткою графічною структурою обличчя. Гарні приклади — та ж Белла Хадід або, наприклад, Коко Шанель. Якщо ви обираєте для себе тонкі брови, слід бути дуже обережними з формою. Будь-яка помилка може створити вам «брови відьми» й надати обличчю виразу хижого, роздратованого або навіть злого.

"Тонкі брови виглядатимуть привабливо у жінок з чіткою графічною структурою обличчя", - говорить Кіра Жуковська

«Вибір на користь брів-ниточок має бути виваженим»

-- Як пов'язаний тренд з іміджем?

-- Треба розуміти, наскільки тонкі брови вписуються у ваш імідж. Адже вони вимагають гостро трендових, мінімалістичних образів з чистою геометрією, можливо, дещо театральних.

-- Правда, що тонкі брови можуть додати віку?

-- Це справді так, тому вибір на користь брів-ниточок має бути виваженим. В ідеалі він має бути обговорений з професійним стилістом. Вибаглива, непересічна форма того варта.

-- Хто зі світових зірок віддає перевагу тонким бровам?

-- Їхніх прихильниць чимало: це й Міла Йовович, і Кейт Бланшетт, і Мішель Пфайффер, і Мей Маск … Варто зазначити, що у більшості з вищезгаданих селебриті така форма природна.

-- Як вважаєте, чи стане цей тренд популярним?

-- Складно прогнозувати, бо він досить специфічний. До речі, зараз чимало модниць вибілюють брови. Однак думаю, що навряд чи ця тенденція стане масовою — знову ж через свою специфічність.

А як правильно зробити макіяж для відеочату, «ФАКТАМ» розповіла візажистка Тетяна Бойко.

Фото з альбому Кіри Жуковської

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram