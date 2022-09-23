Чорна сумка повертається: поради стилістки Ірини Джус

Чи помітили ви, що в останні роки кольорові сумки стали фаворитами модниць? Сині, червоні, зелені, жовті, коричневі… Будь-які -- тільки не чорні.

І от, здається, все змінюється. Чорні сумки, як написав британський Vogue, повертаються, вони знову актуальні.

Про те, які саме та як їх вписати у гардероб, «ФАКТАМ» розповіла відома українська стилістка та дизайнерка Ірина Джус.

Сумки –трансформери Ірини Джус дуже оригінальні

- Ірино, з чим порадите компонувати чорну сумку у гардеробі? Чи варто носити її з чорним одягом чи чорним взуттям?

- Догму про відповідність відтінку сумки до кольору взуття давно спростовано, тож орієнтуємось радше на гармонійну взаємодію сумочки з усіма елементами луку. Її тон повинен або повторювати тон якоїсь деталі образу, або перегукуватись із загальним колоритом. Чорна сумка стане ефектним акцентом в яскравому чи пастельному ансамблі, та варто переконатися, щоб вона візуально не обтяжувала його і не «випадала» з загальної картини, мов чорна діра.

Сумка, створена Іриною Джус, легко трансформується в головний убір

— Пишуть, що чорні сумки актуальні різних розмірів. А що скажете, щодо форм?

- Дійсно, мікросумочки досі в моді, а без містких шоперів просто не обійтись, тож розмір обираймо за власним смаком. Оригінальним і практичним рішенням є сумка-трансформер, що може змінювати форму, габарити, або ж навіть перетворюватися на предмет одягу або головний убір. Саме такі сумки «з бонусом» я створюю в своїх колекціях.

Без містких шоперів, за словами Ірини Джус, не обійтись

— Чому саме зараз у всьому світі стають актуальними речі, що поза часом?

- За останні кілька років світ пережив цілу низку випробувань (пандемія, війни…), які і спровокували виникнення різноманітних ескапістських (ескапізм — втеча від дійсності. — Авт.) трендів. Зокрема, розповсюдженим є прагнення до стилю, що буде актуальним поза чинними тенденціями, в глобальній, а не локальній перспективі.

Нагадаємо актуальний тренд у манікюрі та те, що брови-ниточки повертаються у моду.

Фото з альбому Ірини Джус

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram