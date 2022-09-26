Брат зіркового Холанда забив чудо-гол ударом з 55 метрів (відео)
Поки зірковий новачок «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд штампує голи у футболці англійського гранда (і отримує 460 тисяч доларів на тиждень), його 18-річний двоюрідний брат Альберт Тьяланд грає за скромну зарплатню у складі другої команди норвезького «Мольде».
Втім, талантом хлопець теж не обділений, свідченням чого є феноменальний гол, який нападник забив у матчі третього дивізіону чемпіонату Норвегії проти «Ферде». Перехопивши м'яч на своїй половині поля, Альберт розвернувся і влучним ударом метрів з 55 вразив ворота суперника, принісши своїй команді перемогу — 3:2.
@alberttjaaland @jespermathisen? pic.twitter.com/Us25colQxr— Jens Moe (@jensolavmoe) September 24, 2022
Зазначимо, що фахівці та скаути європейських грандів вже поклали око на таланта, який має досвід виступів за збірну Норвегії U17. Досить сказати, що до переходу до «Мольде» бомбардир забив 69 м'ячів у 48 поєдинках за молодіжну команду «Брюне».
До речі, Альберт Тьяланд — не лише двоюрідний брат по материнській лінії Ерлінга та племінник ексгравця «Манчестер Сіті» Альфа-Інге Холанда (батько Ерлінга), він ще кузен 22-річного нападника норвезького «Стремгодсета» Джонатана Брунеса.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ерлінг Холанд вразив «акробатичною» точністю ударів.
Фото Instagram263
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