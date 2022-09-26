Брат зіркового Холанда забив чудо-гол ударом з 55 метрів (відео)

Поки зірковий новачок «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд штампує голи у футболці англійського гранда (і отримує 460 тисяч доларів на тиждень), його 18-річний двоюрідний брат Альберт Тьяланд грає за скромну зарплатню у складі другої команди норвезького «Мольде».

Втім, талантом хлопець теж не обділений, свідченням чого є феноменальний гол, який нападник забив у матчі третього дивізіону чемпіонату Норвегії проти «Ферде». Перехопивши м'яч на своїй половині поля, Альберт розвернувся і влучним ударом метрів з 55 вразив ворота суперника, принісши своїй команді перемогу — 3:2.

Зазначимо, що фахівці та скаути європейських грандів вже поклали око на таланта, який має досвід виступів за збірну Норвегії U17. Досить сказати, що до переходу до «Мольде» бомбардир забив 69 м'ячів у 48 поєдинках за молодіжну команду «Брюне».

До речі, Альберт Тьяланд — не лише двоюрідний брат по материнській лінії Ерлінга та племінник ексгравця «Манчестер Сіті» Альфа-Інге Холанда (батько Ерлінга), він ще кузен 22-річного нападника норвезького «Стремгодсета» Джонатана Брунеса.

Ерлінг Холанд та Альберт Тьяланд

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ерлінг Холанд вразив «акробатичною» точністю ударів.

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