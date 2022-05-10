Зірковий голеадор Холанд став одноклубником Зінченка: за «МанСіті» грав батько норвежця

Англійський «Манчестер Сіті», який веде боротьбу з «Ліверпулем» за чемпіонський титул, отримав серйозне посилення перед наступним сезоном.

Підопічним Хосепа Гвардіоли, котрий серйозно розглядає варіант продовження контракту з клубом до 2025 року, незабаром стане 21-річний форвард дортмундської «Боруссії» Ерлінг Холанд. Угода з бомбардиром набуде чинності з 1 липня, згідно з якою зарплата норвежця становитиме близько 460 тисяч доларів на тиждень (приблизно 24 млн на рік), що зробить його другим, після бельгійця де Брюйне, найбільш високооплачуваним футболістом «Сіті».

Додамо, що Холанд перейшов до дортмундської «Боруссії» з австрійського «Зальцбурга» влітку 2019-го, з того часу провівши за «джмелів» 88 матчів у всіх турнірах та забивши 85 м'ячів.

Примітно, що за клуб із Манчестера свого часу також грав тато Ерлінга. У 2000−2001 роках Альф-Інге Холанд провів за «городян» 47 матчів у всіх турнірах (забив 3 м'ячі).

Батько Холанда провів за "МанСіті" 47 матчів

Останньою грою для нього в АПЛ стало дербі проти «Манчестер Юнайтед» у квітні 2001-го, коли Холанд-старший отримав жахливу травму коліна після жорстокого фолу капітана «червоних дияволів» Роя Кіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Фернандіньо увійде до тренерського штабу Гвардіоли в «Манчестер Сіті».

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