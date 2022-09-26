Суд виніс вирок «терористу» Максиму Кривошу, який захопив автобус у Луцьку 2020 року

У Луцькому міськрайонному суді 26 вересня завершили розгляд справи Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками.

Мешканець Дубно забарикадувався в рейсовому автобусі, стріляв у бік правоохоронців та кинув гранату, яка не здетонувала. Він вимагав, зокрема, щоб президент Володимир Зеленський записав відео з рекомендацією подивитися фільм «Земляни» про важку екологічну ситуацію на планеті. Ця вимога була виконана. Через 12 годин «луцький терорист» здався, а згодом суд відправив Кривоша до Львівської психіатричної лікарні для проведення стаціонарної психіатричної експертизи. Він був визнаний осудним.

І ось справу завершено. Як повідомляє «Суспільне», вирок — 13 років позбавлення волі. Сам Максим Кривош себе винним не визнав і на знак протесту жбурнув у бік суддів шматок господарського мила

Підсудного визнали винним за статтями щодо захоплення заручників, незаконного поводження зі зброєю, вчинення теракту, замаху на життя правоохоронця.

Кривош не має наміру оскаржувати вирок, бо «не бачить в цьому ніякого сенсу». «Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую», — додав він. До залу засідань він прийшов з білою пов'язкою на лобі, на якій був надпис «Не убий».

Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура. Сторона обвинувачення наполягала на ув'язненні терміном 15 років.

Нагадаємо, що у січні цього року в США чоловік взяв у заручники людей, які знаходилися у синагозі. Деякі масмедіа тоді повідомляли, що чоловік вимагав звільнити пакистанську мікробіологиню Афію Сіддікі, яку в Америці засудили до 86 років в'язниці, звинувативши у нападі на співробітників ФБР та американських військових.

Фото «Суспільного»

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