В обох газопроводах «Північний потік» тиск упав до нуля: Москва мовчить

Увечері 26 вересня в обох нитках газопроводу «Північний потік» критично знизився тиск. Це призвело до того, що пропускна спроможність трубопроводів впала до нуля. Компанія-оператор Nord Stream заявила, що з'ясовує причини того, що сталося.

Не знають, що трапилося з газопроводами, і в Міністерстві економіки та захисту клімату ФРН (BMWK), і у федеральному мережевому агентстві (Bundesnetzagentur, BNetzA). Обидва відомства намагалися одержати пояснення від російської сторони, але Москва їх запити ігнорує.

Більш-менш картина прояснилася із «Північним потоком-2», де в ніч на 26 вересня тиск впав зі 105 до 7 бар в одній із ниток трубопроводу. Там виявили дірку в трубі, яка знаходиться в данській винятковій економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм. Це призвело до витоку газу, що не повинно вплинути на природне середовище, оскільки газ частково розчинний у воді і не є токсичним.

Водночас європейців більше турбує перший «Північний потік», оскільки другий трубопровід так і не був запущений в експлуатацію. Він заповнений газом, але не пройшов сертифікацію у Німеччині.

Протягом цього літа росія використовувала «Північний потік» як знаряддя газового шантажу, намагаючись змусити країни Євросоюзу скасувати санкції, що діють, або видати дозвіл на експлуатацію «Північного потоку-2». З серпня постачання російського газу першим трубопроводом було фактично припинено. «Газпром» наполягає на тому, що це викликано технічними причинами. Нібито санкції проти Росії завадили вчасно провести профілактичні роботи із заміни турбін. Євросоюз звинувачує Кремль у енергетичному шантажі. ЄС вирішив відмовитись від російського газу, хоча це призвело до різкого подорожчання блакитного палива в Європі напередодні зими.

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