Шантаж триває: постачання газу «Північним потоком» знову зупинено

Вночі 31 серпня «Газпром» вкотре повністю зупинив постачання газу з росії до Німеччини трубопроводом «Північний потік». Про це заявили оператори німецьких газопроводів Nel і Opal, куди надходить російський газ «Північним потоком». Прокачування було зупинено о 03:00 за київським часом.

У Москві попереджали про це. «Газпром» стверджує, що зупинка триватиме до 2 вересня включно. Вона викликана необхідністю проведення планового технічного обслуговування та профілактичних робіт. Російський концерн стверджує, що у цих роботах візьмуть участь фахівці німецької компанії Siemens. З 3 вересня трубопровід відновить роботу, проте обсяг газу не перевищуватиме 33 млн кубометрів на добу. Це не більше ніж 20% від пропускної потужності «Північного потоку».

У Європі заявам «Газпрому» більше не вірять. Кремль розв'язав газову війну проти Євросоюзу понад рок тому, а після лютневого вторгнення в Україну володимир путін взагалі поставив Європу перед багаторічною енергетичною кризою історичних масштабів. У ЄС росію більше не вважають за надійного постачальника газу.

Навіть зараз «Газпром» згадує Siemens, хоча досі не забрав із Німеччини турбіну для «Північного потоку», яка перебувала на ремонті у Канаді. Турбіна Siemens перебуває у ФРН із середини липня, а Москва продовжує весь цей час звинувачувати Європу у зриві постачання російського газу.

У червні «Газпром» різко скоротив прокачування газу трубопроводом «Північний потік». У липні взагалі її зупинив на 10 діб.

Влада Німеччини, Франції та інших країн ЄС закликає своїх громадян негайно почати економити енергію. Ціна на газ у Європі б'є рекорд за рекордом. Тарифи стрімко зростають не лише для бізнесу, а й для обивателів. Вже зараз у Берліні та Парижі попереджають про віялові відключення майбутньої зими. Інакше населення може залишитися без світла та опалення.

Лідери країн ЄС мають намір обговорити проблеми, що виникли 9 вересня на екстреному саміті. Поки що розглядається можливість виділення понад 280 млрд євро на виплату компенсацій громадянам у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії.

Однак ці заходи придатні лише для однієї зими. Що робити далі, в ЄС поки що не вирішили. Аналітики впевнені, що дефіцит енергоносіїв у ЄС збережеться. Швидко знайти заміну російському газу не вдасться. До початку війни в Україні «Газпром» постачав до 40% газу на європейський ринок. Сьогодні ця частка зменшилася до 25% і це не кінець. Росія має намір і надалі шантажувати Євросоюз. «Газпром» вважає за краще щодня спалювати газ на десятки мільйонів доларів, втрачаючи ці гроші, але посилюючи тиск на ЄС.

Європа робить ставку на відмову від викопних енергоносіїв та повний перехід на відновлювані джерела енергії, проте це потребує часу.

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