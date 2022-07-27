«Газпром» дотримався обіцянки путіна: постачання російського газу до Європи знову різко скоротилося

У середу, 27 липня, концерн «Газпром» знову скоротив обсяг постачання російського газу до Європи трубопроводом «Північний потік». Як уже повідомляли «ФАКТИ», про те, що це станеться, попереджав президент росії володимир путін під час свого візиту до Ірану. Поки що трубопровід працює на 20% від своєї пропускної потужності.

Увечері 25 липня «Газпром» поширив повідомлення про зупинку через ремонтні роботи газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) «Портова» поряд з Виборгом. Концерн попередив, що з 27 липня зможе прокачувати лише 33 мільйони кубометрів газу на добу.

У Мінекономіки Німеччини не бачать «технічних причин скорочення поставок».

Дії «Газпрому» змусили Євросоюз уже наступного тижня, тобто з 1 серпня, скоротити споживання газу на 15%. Рішення ухвалили міністри енергетики країн-членів ЄС на екстреному засіданні у Брюсселі 26 липня. Заощаджений газ планується помістити у підземні сховища, щоб мати достатній запас палива на зиму.

Ухвалення рішення далося нелегко. Поки що його виконання є добровільним. Однак, якщо мета ЄС щодо економії газу не буде досягнута, якщо розрив між попитом і доступним газом неможливо буде усунути, вжиті заходи стануть обов'язковими для виконання.

У Євросоюзі вважають, що зниження споживання газу у поєднанні зі збільшенням числа альтернативних постачальників, імпорту через термінали зрідженого природного газу та скорочення у виробництві електроенергії частки газу внаслідок розширення використання вугілля, нафти та АЕС можна буде повністю відмовитися від постачання російського газу.

Проти таких заходів виступили Угорщина та Польща. Будапешт не хоче постачати наявні в неї енергоносії до сусідніх європейських країн, що передбачено планом Брюсселя. Угорщина уклала з Росією ексклюзивну газову угоду.

Польща вже закачала до своїх сховищ 90% газу. Польський міністр енергетики Ганна Москва заявила: «Я думаю, що коли йдеться про енергетичну безпеку, це в основному відповідальність національних урядів. Коли ми говоримо про солідарність, ми маємо на увазі свободу вирішувати себе».

Ряд країн — Португалія, Іспанія, Мальта, Кіпр та Ірландія — виторгували собі винятки з надзвичайного плану. Вони не зобов'язані економити газ, оскільки взагалі не підключені до європейської газової мережі, або не закуповували російський газ.

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