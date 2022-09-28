Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає, що в середу, 28 вересня 2022 року, представники багатьох знаків зодіаку зможуть досягти успіху в роботі та отримати бажане.

За її прогнозом, варто приготуватися до несподіваних сюрпризів, але якими вони будуть, залежить від самих представників кожного знаку зодіаку.

Овен

У роботі не варто виконувати важливі завдання чи робити кроки, спрямовані на підвищення репутації чи працездатності. Найкраще взагалі відмовитися від таких на перший погляд перспективних справ, тому що все буде насправді не так. Пропозиції, що надходять від малознайомих людей, краще взагалі не розглядати. Невпевненість у своїх силах заважатиме мислити об'єктивніше, але потрібно постаратися сконцентруватися.

Тілець

Рішення, від яких залежить подальша доля Тельців, краще приймати неквапливо та розмірено, тому що від цього залежить дуже багато. У деяких справах може бути потрібна допомога з боку, і тут можна буде сміливо розраховувати на близьких чи друзів. Результат залежатиме лише від представників знака, тут краще ініціативу брати до рук. У любовних справах краще виявити більше стриманості.

Близнюки

Все, що було заплановано напередодні, на жаль, не вдасться втілити у повному обсязі. Це все через те, що Близнюки не можуть фізично і морально бути готовими до обставин, що швидко змінюються. За моральною підтримкою краще звернутися до найближчих людей. Допущені помилки дуже легко можна виправити, тому не варто засмучуватися через дрібниці. У сім'ї цінуватиме мир і гармонія, що надихає на красиві та благородні вчинки.

Рак

Інтуїція має бути розвинена у всіх, і Раки не виняток, але, на жаль, бізнес-проекти не вирішуються таким чином. Тут важливим є холодний математичний розрахунок і наполеглива праця. Вчинки, здійснені під впливом емоцій, можна сміливо анулювати — таким чином нічого не досягти. Цікаві думки відвідають після зустрічі із близькими чи друзями.

Лев

Енергійним від природи Левам ніколи сидіти вдома — на них чекають великі справи. Сьогодні успіх буде на вашому боці, внаслідок чого потрібно грамотно розподілити всі свої сили. Нові, приємні знайомства трохи розбавлять сіру рутину, а неодружені представники гороскопу навіть захочуть завести невелику інтрижку. Обіцянки краще нікому не роздавати, якщо немає впевненості у їх виконанні.

Діва

Зі сторони енергетики цей день буде дуже потужним, але важливо навчитися цим грамотно керувати, тому що такі припливи можуть як принести користь, так і сильно нашкодити. Все, що відбуватиметься сьогодні, потрібно робити більш усвідомлено, ніж раніше. У професійній діяльності очікуються приємні сюрпризи. Щодо коханої людини слід виявити більше турботи.

Терези

Стрімкий темп роботи не дасть часу на неприємні судження. З одного боку, це добре, але з іншого — не залишиться часу на особисте життя. Багато випадкових труднощів вдасться подолати за допомогою небайдужих людей, які зроблять це абсолютно безкорисливо. Не варто дозволяти втручатися у ваші справи, навіть якщо це близькі люди.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіони відчуватимуть за собою підтримку, і це дозволить наполегливіше поводитися з оточуючими. Сприятливий період для заняття фінансовими операціями, укладання угод і договорів. Астрологи обіцяють представникам гороскопа великий успіх у справах.

Стрілець

Зараз саме час зайнятися влаштуванням своєї кар'єри та особистим життям. Не слід плутати ці дві області. У професійному плані потрібно виявити всі свої найкращі якості. Завзятість та зібраність допоможуть вирішити багато питань, а в особистому житті, навпаки, знадобиться більше тепла та ласки.

Козеріг

Козероги можуть виконати будь-яке завдання, але головне — їх не відволікати. Найкращого результату можна досягти лише самотужки — це сильна риса цього знака зодіаку. Перемоги та успіхи будуть настільки гучними, що заздрісники проведуть кілька безсонних ночей у думках про те, як зіпсувати їм репутацію. Допомога з боку не завжди доречна.

Водолій

Невиправдані авантюри та ризики сьогодні краще виключити, бо й без цього є можливість потрапити в неприємності. Нині вони можуть чекати навіть у непередбачуваних місцях. Як би дивно не звучало, але Водоліям не варто втручатися у чужі справи та допомагати у реалізації серйозного проекту, навіть якщо вас про це попросять. Потрібно зосередитись на своєму здоров'ї.

Риби

Труднощі особистого життя, безсумнівно, залишать слід і в професійній діяльності, але потрібно все одно максимально захистити одне одного. Інтриги та романи з колегами — не найкраща ідея для того, щоб відволіктися. Якщо є людина, якій Риби довіряють, то є сенс поспілкуватися відверто — це трохи розвантажить емоційний тиск.

У свою чергу, інший відомий астролог, Тамара Глоба, вважає, що представникам багатьох знаків зодіаку у вирішенні складних завдань допоможе досягти успіху наполегливість та підтримка близьких.

Овен

Порозумітися з людьми буде нелегко. Відносини, які останнім часом не складалися, можуть серйозно зіпсуватись. Потрібно намагатися не провокувати ситуацію, а навпаки, згладжувати конфлікт. З робітничими справами необхідно справлятися самостійно, щоб не було додаткових проблем. Можна цього дня робити покупки — вони будуть вдалими.

Телець

Якщо взятися за роботу з самого ранку, можна встигнути багато чого. Має бути вирішити важливі завдання, тому краще зосередитися і не відволікатися. Буде нагода побувати на заході, де можна отримати корисну та цікаву інформацію, а також зав'язати нові знайомства. Домашні проблеми торкнуться ввечері, бажано їх вирішити та не залишати на потім.



Близнюки

На початку дня варто все добре перевірити, тому що можна зробити помилки, і це може позначитися на робочих моментах. Корисно планувати прогулянки та відпочинок, інакше можлива перевтома та погане самопочуття. Друзі своїм візитом допоможуть відволіктися та перейти. Приємні бесіди, а також поради доречні.

Рак

Можливі цікаві пропозиції щодо співробітництва та збільшення доходів. Варто замислитись над такою пропозицією. Можливі деякі труднощі у роботі з паперами. Друга половина дня вдала для свят та вечірок, а також відпочинку у великій компанії. Романтичне захоплення може багато в чому змінити подальші плани.

Лев

Складно буде зосередитись на справах, але не варто їх відкладати. Якщо діяти рішуче, то у професійній сфері можливі значні зміни на краще. Особисті відносини відійдуть на другий план, оскільки робота в цей період важливіша. Ймовірно просування кар'єрними сходами та грошові винагороди.

Діва

Ділові переговори краще запланувати на ранок. Так ймовірність помилок буде мінімальною. Імовірні фінансові надходження, які допоможуть придбати якусь потрібну річ. Не виключено несподіваних візитів гостей. Можна влаштувати невелике свято та відпочити у приємній компанії.

Терези

Не варто поспішати з прийняттям важливих рішень, можливі проблеми. Краще відкласти їх до відповідного періоду. Імовірні ділові поїздки, які принесуть нові знання та яскраві події. Не виключені знаки уваги та прояв інтересу від протилежної статі. Увечері можна планувати відпочинок у галасливій компанії десь на вечірці.

Скорпіон

На роботі Скорпіон почуватиметься, як риба у воді. Життєва енергія переповнює його. Можливо, цей знак захоче пошукати пригод в амурних справах. Проте астролог попереджає про негативні наслідки випадкових зв'язків.

Стрілець

Можливі цікаві та незвичайні пропозиції. Друзі чи близькі люди допоможуть у здійсненні задумів. Відносини з колегами можуть складатися напружено. Можливі суперечки через робочі моменти. Слід уникати перевтоми та відмовитися від фізичних навантажень. Яскраві емоції та несподівані сюрпризи подарує кохана людина.

Козеріг

Можливі невеликі розбіжності з колегами, потрібно постаратися не відповідати на критику, щоб не погіршити конфлікт ще більше. Можуть бути несподівані зустрічі та нові приємні знайомства. У особистих відносинах зміни не передбачаються, але якщо захотіти та виявити ініціативу, то все можливо. Увечері необхідний повноцінний відпочинок у домашній та тихій обстановці.

Водолій

Вдасться швидко вирішити робочі питання, а також буде можливість поспілкуватися з керівництвом та колегами у неформальній обстановці. Легко можна домовитися з людьми та знайти рішення у складних ситуаціях. На любовному фронті все йде гладко, як хотілося б, але безвихідних ситуацій немає. Можна знайти компроміс та піти на поступки.

Риби

Емоційний стан буде трохи нестабільним. Оточуючим буде не важко вивести цей знак зодіаку з рівноваги. Намагайтеся уникати гострих ситуацій. Зі здоров'ям також можуть бути проблеми. Переохолодження може призвести до запалення суглобів. А от у коханні особливих змін не спостерігатиметься — все буде стабільно і спокійно.

Нагадаємо, колега Ірини та Анжели розповіла, як росія спробує обдурити українців і закликала не погоджуватися на пропозиції про перемир'я.

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