Росіяни спробують обдурити: астролог передбачила продовження війни у 2023 році

На відміну від Яни Езотерички, її колега Анна Єфремова вважає, що війна в Україні не закінчиться цього року й триватиме навесні.

Про це повідомили карти Таро, на яких Анна зробила прогноз на майбутнє України.

«Війна продовжиться у 2023 році і ми її дуже сильно будемо відчувати. Зрозуміло, що це депресії, переживання, госпіталізація і так далі. Війна триває. Але тут же випали ще дві карти з колоди, які говорять про те, що весна 2023 року принесе свій певний результат», — вважає Єфремова.

Водночас у першому півріччі можлива пауза, яку може взяти ворог через нестачу озброєння.

Але ж українцям при цьому не можна розслаблятися.

«Силовий метод впливу, спроби домовитися приносять негативні наслідки і великі руйнування. Може бути якась невелика пауза перед наступом знову. Чому пауза виникає? Тому що нестача ресурсу як такого. рф може взяти паузу на якийсь проміжок часу», — пояснила Єфремова.

Але це буде «пауза з обманним підтекстом», тому що в росії залишаться імперські амбіції, які виражаються фразами «я все одно хочу завоювати, я все одно хочу забрати будинок, я все одно хочу забрати землю!»

Водночас настрої «імператора» похитнуться, і події приймуть сприятливий для нашої країни перебіг.

Нагадаємо, астрологиня Ірина Звягіна також вважає, що війна в Україні триватиме й у 2023 році. Нас ще очікують загострення на фронті цієї осені — у першій половині листопада, другій половині грудня, а потім на початку січня та на початку лютого наступного року.

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