«Перевиховання» окупантів йде за планом: ЗСУ відправили до пекла більше 58 тисяч загарбників
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 400 російських окупантів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення до нашої країни оркостан втратив 58 150 своїх «військових гоблінів».
Такі цифри назвали у Генеральному штабі ЗСУ .
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії крім людського резерву склали:
- танків — 2312 (+6 за добу);
- бойових броньованих машин — 4889 (+8);
- артилерійських систем — 1381 (+3);
- літаків — 262 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 989 (+12);
- крилаті ракети — 242 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3742 (+12).
У коментарях українці висміюють керівництво рф, яке постійно бреше про те, що «все йде за планом», і припускають, що такі втрати і були заплановані злісним генштабом та іншими «звихнутими» вождями цієї країни — адже людина в здоровому глузді ніколи б не змогла допустити загибелі такої величезної кількості співгромадян заради ефемерних «вигод» та незрозумілих цілей бійні-війни.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ поінформували про успіхи українських військових у відбитті ворожих атак на Донбасі, а також озвучили кількість результативних ударів з повітря по скупченням армії рф на півдні України.65
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