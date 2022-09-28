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Україна

«Перевиховання» окупантів йде за планом: ЗСУ відправили до пекла більше 58 тисяч загарбників

10:36 28 вересня 2022
Знищений танк рф

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 400 російських окупантів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення до нашої країни оркостан втратив 58 150 своїх «військових гоблінів».

Такі цифри назвали у Генеральному штабі ЗСУ .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати росії крім людського резерву склали:

  • танків — 2312 (+6 за добу);
  • бойових броньованих машин — 4889 (+8);
  • артилерійських систем — 1381 (+3);
  • літаків — 262 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 989 (+12);
  • крилаті ракети — 242 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3742 (+12).

У коментарях українці висміюють керівництво рф, яке постійно бреше про те, що «все йде за планом», і припускають, що такі втрати і були заплановані злісним генштабом та іншими «звихнутими» вождями цієї країни — адже людина в здоровому глузді ніколи б не змогла допустити загибелі такої величезної кількості співгромадян заради ефемерних «вигод» та незрозумілих цілей бійні-війни.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ поінформували про успіхи українських військових у відбитті ворожих атак на Донбасі, а також озвучили кількість результативних ударів з повітря по скупченням армії рф на півдні України.

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