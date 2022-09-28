Розпочалась вже 217-а доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню, проте ворог, як і раніше, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також не припиняє руйнівні обстріли цивільної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

В російських окупаційних військах вже розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої «самомобілізації». До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала 17 ударів по позиціях ворога. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога, а ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод «Житель». Загальні втрати у лавах ворога наразі уточнюються.

Нагадаємо, президент Зеленський окреслив «червону лінію» для переговорів з путіним і вказав на неможливість подальшого перебування рф у Радбезі ООН.

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