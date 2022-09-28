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Погода

Зустрічайте літнє тепло: синоптикиня порадувала українців прогнозом — де чекатиме до +16 градусів

14:29 28 вересня 2022
осінь

Після дощів до України повертається тепло. У четвер, 29 вересня, на всій території країни очікується майже літня погода — на півдні +20…+26 градусів, на решті території +14…+19, при проясненнях до +18…+22 градусів, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, увечері підійдуть ближче до північної частини та центру.

У Києві 29 вересня дощ можливий увечері, вранці туман, серпанок, вдень часом сонячно. Температура повітря до +18 градусів вдень.

В Укргідрометцентрі повідомили, що завтра на Київщині хмарно з проясненнями. По області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, у столиці без опадів.
Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура по області вночі +4…±9°, вдень +15…+20°. У Києві вночі +7…+9°, вдень +16…+18°.

Синоптики попередили, що 29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200−500 м,
рівень небезпеки «жовтий».

Як повідомляли «ФАКТИ», жовтень в Україні розпочнеться дощами. У період з 3 по 6 жовтня погоду в Україні визначатимуть циклони та атмосферні фронти. Буде дощити з вітром. Вдень очікується до 17 градусів тепла, на півдні та сході до +23 градусів.

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