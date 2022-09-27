Жовтень розпочнеться дощами: синоптики попередили про зміну погоди

Циклон «Стефанія» приніс до України дощі. При цьому синоптики обіцяли похолодання на півночі та майже спеку на півдні. Про те, якою буде погода наприкінці вересня та на початку жовтня, «ФАКТИ» розпитали заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталію Голеню.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 28 вересня, дощі накриють усю країну. На півдні можливі грози. Швидкість вітру становитиме близько 10 метрів за секунду. Вдень у Львівській області стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 12, натомість у Криму повітря прогріється до 25 градусів тепла.

У четвер, 29 вересня, невеликий дощ можливий на заході та місцями на півдні. Цього дня найхолодніше буде у Закарпатській області — плюс 12, а от на півдні повітря все ще буде прогріте до 25 градусів тепла.

У п'ятницю, 30 вересня, невеликий дощ, можливий на півночі. Водночас стане тепліше: вдень на заході подекуди стовпчики термометрів показуватимуть плюс 18, у Криму ж потеплішає до 26 градусів.

У суботу, 1 жовтня, дощ можливий на заході та півночі країни, вітер трохи посилиться — близько 12 метрів за секунду. Температурні коливання — від плюс 15 на заході до 26 градусів тепла у Криму.

У неділю, 2 жовтня, дощі можливі у багатьох районах країни, окрім півдня та сходу. Вдень на заході «стабільні» плюс 15, а от у Криму очікується до 27 градусів тепла.

У період з 3 по 6 жовтня, за словами Наталії Голені, погоду в Україні визначатимуть циклони та атмосферні фронти. Буде дощово та вітряно.

«Ночами термометри покажуть 8−14 градусів тепла, на півдні — до 18 вище за нуль. Вдень очікується 11−17 градусів тепла, а ось у південних та східних областях днем стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 18 до 23 градусів тепла», — сказала «ФАКТАМ» синоптик.

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