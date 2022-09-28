«Золотий» місяць: які знаки зодіаку розбагатіють у жовтні 2022 року

Жовтень загалом буде сприятливим місяцем, у тому числі й у фінансовому плані, тому що Меркурій нарешті виходить з фази ретроградності.



Цей факт означає, що заробляти гроші стане простіше, космічні потоки самі направлятимуть вас туди, де є прибуток. Але все ж таки деяким знакам зодіаку пощастить більше за інших. Астрологиня Інна Любімова розповіла, хто розбагатіє у жовтні 2022 року.



Близнюки

Разом з Меркурієм змінюйте курс та обирайте той, який приведе вас до успіху. Не бійтеся діяти навмання, адже хто не ризикує, той не п'є шампанське й не перераховує хрусткі купюри. Близнюкам можна змінювати обставини, умови роботи і навіть місце проживання — все це обіцяє принести додаткові бонуси. Новий досвід, навіть якщо він не стане основою для зміни діяльності, стане у пригоді в майбутньому. Підвищення кваліфікації підніме ваш рейтинг перед роботодавцем. Протягом місяця доходи зростатимуть, попри те, що ви не заощаджуватимете.



Діва

Діви зможуть розвинути свої інтелектуальні здібності, що позитивно позначиться на трудовій діяльності. Меркурій підштовхне вас до більш інтенсивного саморозвитку, пробудить цілеспрямованість та завзятість. Поставлені завдання ви зможете вирішувати наче граючи, а результат порадує замовника (роботодавця). Багато представників знака захочуть вкласти накопичені кошти або придбати на них щось дороге.



Терези

У сильній позиції для Терезів виявиться не тільки Меркурій, а й їхній покровитель Венера. Це пробудить дрімучі ресурси та можливості знака. Терези стануть сильнішими фізично, тому громадяни, зайняті на важких роботах, можуть перевиконати план. Але й в інших сферах на Терезів чекає успіх, наприклад, у виграшній позиції виявляться представники модельного та б'юті-бізнесу.



Козоріг

Хоча Козороги не вважаються підопічними Меркурія, він все ж таки у жовтні на них позитивно вплине. Так, деякі представники знаку розбагатіють під його впливом через те, що спробують себе у новій сфері діяльності. Вона так сильно зацікавить вас, що продуктивність підвищиться вдвічі, а то й утричі. Вибрати свій шлях допоможе не хтось чужий, а ваше власне серце. Слухайте підказки, що йдуть з підсвідомості, і фінансовий успіх не забариться.

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