У період ретроградного Меркурія, який, як відомо, управляє фінансами, у всіх знаків зодіаку матеріальна сфера виходить на передній план. Саме у цей час можна збільшити свої доходи, досягти успіхів у бізнесі або у новій прибутковій справі.



Починати вже потрібно прямо сьогодні, дотримуючись підказок планет, пише сайт «Слова Фрази».

Овна, які мріють про успіх, можна використовувати наступні дні для збільшення доходу, зміцнення позицій та підвищення авторитету. Нові починання цього тижня можуть виявитися досить перспективними та результативними. Не треба переходити нікому дорогу, оскільки може спрацювати закон бумеранга.



Тільці завжди були, є і будуть людьми, яким легко дістаються гроші. Фінанси часом самі йдуть їм у руки, але представники цього знака цього просто не помічають. Цього тижня їм варто бути уважнішими до всього, що відбувається. Настав час діяти. На Тельців чекає перспективний у всіх відносинах тиждень.



Близнюкам важливо стежити за тим, щоб негативні думки не взяли гору. Астрологи радять їм оточити себе позитивними та успішними людьми, а також менше часу приділяти побутовим завданням та нудній роботі. Представникам цього знака можна сміливо планувати важливі фінансові справи на жовтень та навіть на грудень.

Астрологи радять Ракам використовувати поточний період для розвитку талантів, освоєння нових навичок, ділової активності та просування нових ідей. Тиждень буде пов'язаний зі зростанням доходів, тому Ракам краще докласти максимум зусиль у роботі.



Левам невиправдані ризики у діловому секторі можуть завдати збитків, тому експерти не радять Левам йти на авантюри. Це гарний час для обміну інформацією та отримання нового досвіду, але не таким шляхом.



Для Дів будь-які колективні справи можуть бути пов'язані з сум'яттям та конфліктами, тому Дівам краще покладатися лише на себе. Діви можуть відчути нестачу грошей, але астрологи радять не бити на сполох, а продовжувати наполегливо працювати. Цього тижня вплив планет дозволить Дівам залучити у своє життя більше грошей.

Використовуючи свої інтелектуальні здібності та силу усвідомленості, Терези зможуть легко та швидко приймати важливі рішення у фінансовій сфері, а також працювати з великими масивами інформації, мати вигідні знайомства, знаходити оригінальні рішення фінансових завдань.



Для Скорпіонів головне застереження тижня полягає у тому, що як тільки у Скорпіонів з'являться вільні гроші, їм не варто поки що йти їх і витрачати. Бажано зберегти їх на найближче майбутнє. У ці сім днів фахівці рекомендують утихомирити свою агресію й не виявляти невдоволення на адресу колег, клієнтів.



Стрільцям обережніше варто бути з великими покупками та ухваленням серйозних фінансових рішень. Найкраще двічі подумати, перш ніж починати діяти. Щоб суттєво підвищити доходи, Стрільцям потрібно буде зняти з себе енергетичні блоки.



Козорогам варто спробувати відмовитись від старих схем. Нові думки та новий підхід допоможуть їм підвищити дохід у довгостроковій перспективі. Також дуже важливо підняти свою самовпевненість. Потрібно буде частіше говорити собі слова «я зможу», «у мене вийде». Козороги зможуть отримати все за допомогою самонавіювання.



Водоліям для підвищення доходів варто максимально використовувати свій творчий підхід. Інтелектуальна праця буде максимально продуктивною для тих, хто має справу з цифрами — бухгалтерів, вчителів математики, продавців.

Щоб не перегоріти цього тижня, Рибам варто делегувати деякі робочі завдання та не боятися просити допомоги. На цих людей точно чекає успіх, але він прийде трохи пізніше. Проблеми будуть, але астрологи вважають, що вони пройдуть безболісно. Рибам вдасться адаптуватися до нових умов.

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