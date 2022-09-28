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Події

Померла від удару битою по голові: на Чернігівщині чоловік по-звірячому позбавив життя дружину

18:45 28 вересня 2022
бита

У Бахмачі Чернігівської області чоловік вбив свою дружину. За інформацією поліції, 36-річна жінка померла внаслідок удару битою по голові, передає «Суспільне».

Поліція затримала підозрюваного. Причини його вчинку не повідомляються.

Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, під Києвом чоловік вбив та розтяв свою співмешканку, а її органи заморозив.

Як повідомляли «ФАКТИ», у США чоловік вбив свою дружину українку, матір трьох дітей, а потім сам застрелився.

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