Колишній футболіст збірної Росії Дініяр Білялетдінов отримав повістку після оголошення часткової мобілізації в країні-агресорі та зобов'язаний з'явитися у військкомат.

«Дініяр справді отримав повістку, — підтвердив інформагентству РИА Новости батько спортсмена Рінат Білялетдінов. — Складно казати про емоції, бо він не служив, хоч проходив військову службу, але вона була специфічною, зі спортивним ухилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він склав присягу, але служив по спортивній лінії. Закон усе ж таки каже — залучати людей до 35 років, а йому 37, тому тут якась нестиковка. Зараз з'ясовуватиме, чи правильна це повістка, або її надіслали зарано. Будь-що може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді питань немає. А доки президент встановив часткову, все має бути за законом».

Зазначимо, що за свою кар'єру Дініяр захищав кольори низки російських клубів, також пограв в Англії за «Евертон», а завершив виступи на професіональному рівні в литовському «Тракаї». У складі збірної провів 46 матчів (забив 6 голів), ставши бронзовим призером Євро-2008. Примітно, що в лютому 2012-го Білялетдінов був офіційно зареєстрований як довірена особа кандидата у президенти рф володимира путіна — щоправда, як бачимо, від повістки у військкомат цей факт біографії його не врятував…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон, який виріс на Львівщині, відкрито підтримав путіна та війну в Україні.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram