Титулований волейболіст Тарас Хтей, який виріс у Львівській області і став олімпійським чемпіоном Лондона-2012 у складі збірної росії, схоже, плювати хотів на батьківщину своїх предків і слідом за фігуристкою Анастасією Шаботовою відкрито підтримав володимира путіна та вторгнення армії країни-агресора.

«Справді, скільки там у мене рідних, знайомих, друзів, близьких… Але зараз ситуація така, що росія зважилася на справді вимушений захід — спеціальну військову операцію, — цитує 40-річного Тараса Хтея «російська газета». — Запускати те неподобство, що коїться в Україні, далі не можна було. Що все це там потрібно викорінювати — факт.

Я повністю підтримую нашого президента володимира путіна. Очевидно — настав час думати про свою безпеку, про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей. Який може бути сумнів у тому, що українці та росіяни — братні народи? І я не можу зрозуміти, як одні брати раптом повернулися у бік Заходу, мріючи, що там їх чи не на руках носитимуть, і почали ставитися до нас як до ворогів.

Те, що влада дала всі карти в руки нацистам — їх я можу називати лише так, — обернулося великою бідою. Напевно, те, що колись вони сиділи вдома і нікуди зі своїми ідеями не лізли, можна було ще стерпіти. Але коли пішли на інші території України зі своїми вченнями… Терпіти це далі було не можна.

Завдання очевидне: необхідно привести Україну до тями, щоб вона нарешті повернулася обличчям до своєї рідної сестри — росії. Захід зробив усе, щоб зіткнути братні народи, щоб розпочалися воєнні дії. росія не могла повести себе інакше. Але я вірю, що цей тяжкий період нашої спільної історії незабаром завершиться. Як то кажуть, вошей вичистимо — і все буде добре".

Зазначимо, що Тарас Хтей народився та до 15 років жив у селі Забужжя Сокальського району Львівської області. Після цього він переїхав до москви, за допомогою фіктивного шлюбу отримав громадянство росії і всю подальшу кар'єру провів у клубах та збірних цієї країни. Окрім олімпійського «золота"-2012, волейболіст став бронзовим призером Ігор-2004 в Афінах, віцечемпіоном світу та Європи, а також переможцем Кубка світу та дворазовим чемпіоном Світової ліги. Нині він є депутатом бєлгородської обласної думи від путінської партії «єдина росія». З промитим мозком…

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