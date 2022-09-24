Забирають навіть з діабетом та ішемією мозку: у росії почали «мобілізувати» людей з цілими «букетами» захворювань

У ході розпочатої путіним істеричної «мобілізації» на війну з Україною в росії стали «призивати» навіть людей старшого віку, які ніколи не мали відношення до військової служби.

Так, у Волгоградській області повістка прийшла 58-річному директору школи хутора Калмиковський. Про це повідомляє Telegram-канал «Обережно, новини».

Донька «призовника» розповіла, що батько не проходив армійську службу, лише навчався на військовій кафедрі. У нього є проблеми зі здоров'ям, такі як діабет, гіпертонія, міопія середнього ступеня обох очей.

За словами дівчини, співробітники військового комісаріату прийшли з повісткою в ніч на 21 вересня, а вже через добу його забрали у військкомат і подальшим відправленням на військовий вишкіл. Вона зверталася зі скаргою до адміністрації міста, місцевого військкомату, а також до Міноборони по гарячій лінії. Всюди їй відповіли, що цей факт є порушенням, проте допомогу не запропонували.

Оскільки чоловік був директором загальноосвітньої установи, у школі довелося призупинити навчальний процес. Відділ освіти нічим не зміг допомогти у вирішенні проблеми.

Про подібний випадок все в тій же Волгоградській області під часткову мобілізацію потрапив 63-річний пенсіонер з ішемією мозку та діабетом другого ступеня. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що до пенсійного віку підполковник запасу Олександр Єрмолаєв з Краснослободська обіймав посаду заступника командира частини з матеріально-технічного забезпечення, а також він був заступником директора заводу з ліквідації хімічної зброї. За даними порталу, вранці 22 вересня голова Середньоахтубінського району вручив чоловікові повістку, після чого той вирушив для проходження медичної комісії на острів Зелений.

За словами Єрмолаєва, лікар сказав, що з його хворобами можна вирушати «на фронт». Наразі пенсіонер перебуває на полігоні Прудбой у селищі Новий Рогачик, де на нього чекає двотижнева підготовка, а потім — розподіл у частини.

Глава Середньоахтубінського району пояснив, що не він вирішує, кому вручати повістку.

Як повідомляли «ФАКТИ», у росії проходять, хоч і нечисленні, але протести проти мобілізації. Протестувальників затримують, багатьом одразу ж вручають повістки. Так, за першу добу «часткової мобілізації» у росії затримано понад 1300 протестувальників.

В Інституті вивчення війни вважають, що насильницькою мобілізацією кремль налаштовує проти себе навіть тих, хто не був проти вторгнення в Україну.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram