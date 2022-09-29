Одна з найбагатших жінок у світі Маккензі Скотт розлучилася з другим чоловіком

Колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт розлучилася зі своїм другим чоловіком. Мільярдерка вийшла заміж за шкільного вчителя хімії Дена Джуетта на початку березня минулого року. Весілля не афішувалося. Про новий шлюб однієї з найбагатших жінок у світі стало відомо після того, як на сайті філантропічної організації «Клятва дарування» (Giving Pledge) з'явилося повідомлення про це.

Скотт та Джуетт ніде не з'являлися разом на публіці. Існує єдина їхня спільна фотографія, яка тепер уже зникла з сайту Giving Pledge. Вилучені звідти і всі згадки про Джуетта.

На сьогоднішній день статки Маккензі Скотт оцінюються в 34,9 мільярда доларів (за версією журналу Forbes). Вона посідає п'яте місце у списку найбагатших жінок у світі та 30-те місце у загальному списку мільярдерів.

Що сталося між 52-річною Маккензі та 47-річним Деном, ніхто не знає. Нагадаємо, Джуетт після одруження звільнився зі школи. Чим він займається нині, невідомо. Умови їхнього шлюбного договору зберігаються у великому секреті.

Із засновником компанії Amazon Джеффом Безосом Маккензі прожила у шлюбі 25 років. Вони розлучилися у 2019 році. Причиною став роман Безоса з Лорен Санчес. За умовами розлучення Джефф залишив Маккензі частину своїх акцій Amazon. Саме вони і зробили Скотт мільярдеркою. Здобувши величезний стан, вона стала відомим у всьому світі філантропом, одним із найщедріших на планеті.

У грудні 2021 року Forbes назвав Маккензі Скотт найвпливовішою жінкою у світі.

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