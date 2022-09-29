Забив переможний гол у невагомості: володар «Золотого м'яча» потрапив до Книги рекордів Гіннеса (відео)

Легендарний ексфутболіст «Барселони», «Реала», «Інтера» та збірної Португалії Луїш Фігу, якого в росії взули у валянки, взяв участь у встановленні світового рекорду. У компанії ще сімох людей з країн Близького Сходу, Європи та Латинської Америки 49-річний володар «Золотого м'яча"-2000 піднявся на висоту 6 166 метрів, де вони зіграли у футбол в умовах невагомості.

Для організації унікального матчу всередині літака було встановлено спеціальний майданчик площею 75 квадратних метрів. Щоб мати можливість бити по м'ячу за відсутності гравітації, футболісти трималися за канати та поручні. У грі «чотири на чотири» команда Фігу виграла — 2:1, а сам португалець забив переможний м'яч. До Книги рекордів Гіннеса досягнення потрапило як «Проведення футбольного матчу у невагомості на найбільшій висоті».

Нагадаємо, що Луїш Фігу за роки кар'єри виступав у «Спортингу», «Барселоні», «Реалі» та «Інтері», з кожним із клубів виграючи трофеї (22 тріумфи!) У складі збірної Португалії один з найталановитіших футболістів свого покоління зіграв 127 поєдинків та забив 32 м'ячі. У шлюбі зі шведською моделлю Елен Свєдін футболіст, який мешкає в Мадриді, виховує трьох доньок — Даніелу, Мартіну і Стеллу.

До речі, Луїш Фігу — далеко не перший футболіст, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Наприклад, безліч рекордів належить Кріштіану Роналду, Роберту Левандовські та Ліонелю Мессі. Португалець, зокрема, рекордсмен за кількістю матчів за національну збірну (117), поляк увійшов до історії як автор найшвидших п'яти голів у матчі бундесліги (8 хвилин, 59 секунд), а аргентинець серед багатьох досягнень може похвалитися найбільшою кількістю м'ячів за календарний рік (91 гол 2012-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний воротар потрапив до Книги рекордів Гіннеса з незвичайним досягненням.

Фото Instagram

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