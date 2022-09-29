«Могилізація» армії ворога триває: названо втрати окупантів протягом доби

Минулої доби українські військові ліквідували 430 окупантів, а всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 58 580 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Крім живої сили бойові втрати росії на 29 вересня орієнтовно склали: танків — 2325 (+13 протягом доби); бойових броньованих машин — 4909 (+20); артилерійських систем — 1385 (+4); безпілотників оперативно-тактичного рівня — 995 (+6); крилатих ракет — 246 (+4); автомобільної техніки та автоцистерн — 3751 (+9).

У коментарях українці обговорюють інформацію військових, зазначаючи, що останніми днями рахунок «неживої сили» ворога регулярно поповнюється, і що мобілізація армії росії дійсно обертається «могилізацією».

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті зрозуміла і прогнозована, і у військовослужбовців окупаційної армії, які бажають залишитися живими, є вибір між тим, щоб здатися в полон, бігти з поля бою або боротися проти диктатури у своїй країні.

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