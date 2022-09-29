Президент Володимир Зеленський упевнений, що ситуація на фронті зрозуміла і прогнозована, і у військовослужбовців окупаційної армії, які бажають залишитися живими, є вибір між тим, щоб здатися в полон, бігти з поля бою або боротися проти диктатури у своїй країні. Про це глава Української держави заявив у зверненні за підсумками 217-го дня війни.

«Що стосується ситуації на фронті, то для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз. Для тих, хто розуміє лише російською. Хочете жити — біжіть. Хочете жити — здавайтеся в полон. Хочете жити — боріться на своїх вулицях за свою свободу. У вас і так все забрали. Чи у когось з вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? Може, є яхти? Або якийсь банк? За що ви взагалі боретеся? У вас є тільки кредити, щось ввечері пожерти і тепер — мобілізація. Боріться за своє! Не лізьте на нашу землю, у нашу душу та в нашу культуру», — сказав український лідер.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський пояснив, чим має закінчитися війна для України.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram