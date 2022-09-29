У Зеленського повідомили про черговий обмін полоненими (відео)

Невдовзі після того, як в Україну з полону повернулися 215 захисників, у тому числі й ті, хто боронив Маріуполь, стало відомо про ще один обмін полоненими.

Як повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, звільнено чотирьох морпіхів та двох цивільних. Це офіцери Булахов Олексій та Костенко Микола, солдати Герасименко Людмила та Іван Земляной, а також цивільні — Андруша Вікторія та Майборода Яна.

«У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до рф і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася у полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони. Військові брали участь у боях за Маріуполь», — повідомив він та додав, що Україна робитиме все, аби повернути усіх своїх людей.

Так, лише цього місяця вдалося повернути 235 українців.

Андій Єрмак виклав відео зі звільненими. Воно було знято на Чернігівщині.

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Фото зі сторінки Андрія Єрмака

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