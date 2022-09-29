На глибину намагалася не заходити: велика біла акула розірвала жінку на мілководді

У відомій своїми шикарними пляжами Південній Африці, у затоці Плеттенберг-Бей сталася трагедія: велика біла акула роздерла жінку, яка купалася на мілководді.

Про це пише Daily Mail. Зазначається, що відпочивальниця плавала недалеко від берега, її попередили, що на глибині можуть бути акули. Але коли хижа риба раптово виринула поряд, 39-річна жінка не встигла відреагувати і була утягнута під воду на очах у інших відпочивальників.

Крики постраждалої привернули увагу людей на пляжі, які й викликали рятувальників.

«Людей на пляжі було мало, вони купалися рано-вранці, тому що вода була досить теплою. Потім я почув крики і побачив, як люди вибігають з води. Я зрозумів, що це напад акули, але знаходився далеко, потім з'явилася рятувальна шлюпка», — розповів один із очевидців.

Коли рятувальники знайшли жінку, вона вже була мертвою. Через подію місцева влада закрила затоку та встановила попереджувальні знаки.

Протягом останніх 11 років це третій випадок нападу великої білої акули на пляжі затоки в Індійському океані.

Нагадаємо, що цього літа в районі єгипетської Хургади протягом кількох днів акули вбили двох туристок. Це сталося у затоці Сахл Хашиш у Червоному морі.

Фото Pixabay

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram