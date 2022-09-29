«Люди просто випарувалися»: російська ракета вбила у Дніпрі родину бійця ЗСУ (фото, відео)
У Дніпрі під час ракетного удару рашистів по житловому сектору загинула родина військовослужбовця, який воює під Лиманом.
«Сьогодні я побачив Пекло зсередини», — написав мер Дніпра Борис Філатов, який побував на місці обстрілу, і розповів історію цієї родини.
«Коли почалася війна, то мама вирішила перевезти малюків з проспекту Поля у безпечніше місце. До приватного сектору. До бабусі. Сьогодні до їхнього будинку прилітала російська ракета. Вирва, яку ви всі бачили на фотографіях, приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василиса 12 років і хлопчик Іван, 8 років від роду І маленька собачка Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. А коли приїхали рятувальники, то на руїнах сидів старий пес Крим… І вив… Зрештою приїхав батько… Він служить у ЗСУ. Під Лиманом. Можна я далі не продовжуватиму? Я бачив все на власні очі. Я хочу лише одного. Щоб ті тварюки, яких наші оточують під Лиманом, відповіли за все сповна. Не треба писати про Божу кару. Нехай Боженька відпочине. Тільки сила нашої помсти має значення», — пише Філатов.
У ДСНС повідомили, що постраждали п'ятеро людей. Співробітники надзвичайної служби врятували 12-річну дівчинку, яка була під завалами власного будинку. Усі поранені зараз у лікарні.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено 60 домогосподарств, багатоповерхові будинки, електромережу, комунальний та приватний транспорт.
Нагадаємо, що Зеленодольську громаду Дніпропетровщини ворог обстріляв забороненими касетними снарядами.
Фото ДСНС360
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