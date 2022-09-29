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Російський ворог вдарив ракетами по Дніпру: серед загиблих та поранених є діти

9:49 29 вересня 2022
Обстріл

У ніч на четвер, 29 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, обстрілюючи житлові квартали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Поки що відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п'ятеро поранено, зокрема 12-річна дівчинка. Її дістали з розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета», — зазначив чиновник.

За словами Резніченка, також повністю зруйновано кілька приватних будинків. Рятувальники продовжують розбирати завали — шукають людей. Є ймовірність, що ще можуть бути діти.

«У місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач», — додав глава ОВА.

Неспокійною здалася ніч і в Нікопольському районі області — його російські фашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечено 10 приватних будинків, господарські будівлі та автомобілі. На щастя обійшлося без постраждалих.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше ворог тричі вдарив по Дніпропетровській області.

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