У «Нафтогазі» розповіли, як українцям вигідніше платити за газ — з лічильником чи без

В компанії «Нафтогаз України», де раніше підтвердили певні проблеми з показниками у платіжках через дії облгазів, на прикладі пояснили, що вигіднгіше для споживачів — сплачувати за «блакитне» паливо відповідно до кількості зареєстрованних у помешканні осіб чи встановлювати облікові прилади.

В компанії у якості приклада навели дані щодо споживання в одному домогосподарстві у теплий та опалювальний періоди року на місяць.

Неопалювальний сезон:

для приготування їжі — 10,7 куб. м, або 85,17 грн;

для підігріву води та приготування їжі — 22,2 куб. м, або 176,7 грн;

інша комбінація приладів — 14,2 куб. м, або 113 грн.

Опалювальний сезон:

для приготування їжі — 15,4 куб. м, або 122,50 грн;

для підігріву води, опалення та приготування їжі — 223 куб. м, або 1775 грн;

інша комбінація приладів — 133,5 куб. м, або 1061 грн.

«Частина клієнтів переконана, що розраховуватися за середньою нормою дешевше. Проте розвінчаємо і цей міф: насправді встановлювати лічильник вигідно, адже це дозволяє платити лише за реально спожиті обсяги природного газу, регулювати надходження тепла та відповідно заощаджувати. До слова, українці у 2022 році зменшили витрати на три кубометри порівняно з минулим роком», — додали у «Нафтогазі».

Раніше газопостачальник розповів, що робити в тому випадку, якщо власник нерухомості змінився та пояснили, як перезаключити договір на постачання «блакитного» палива.

Фото Pixabay

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