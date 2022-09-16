Облгази ігнорують показники лічильників: у «Нафтогазі» розповіли, що робити у разі отримання платіжок з нулями чи неправдивими даними

Попри війну, українці все ж таки мають платити за газ, світло, воду та вчасно передавати показники лічильників. Але ось з показниками щодо газу у багатьох виникли проблеми, повідомили у «Нафтогазі».



«Читаємо у коментарях на сторінці ДК „Нафтогаз України“ про те, що клієнти отримують платіжки з нулями або зовсім іншими показниками. На жаль, таке трапляється вже кілька місяців поспіль. Оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують вчасно передані показники лічильників», — зазначили у компанії.

У компанії порекомендували звернутися до свого постачальника газу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз'яснення, чому передані показання лічильника зафіксовані неправильно та звідки взялася зазначена у рахунках сума.

Крім того, потрібно звернутися до Нацкомісії з регулювання тарифів — НКРЕКУ зі скаргою на оператора ГРМ та вимогою провести перевірку облгазу щодо дотримання ліцензійних умов.

У компанії також радять, передаючи свідчення лічильника, фіксувати це на фото чи відео, робити скриншоти в особистому кабінеті.

У «Нафтогазі» нагадали, що облік газу — зобов'язання та відповідальність облгазів.

Нагадаємо, передавати свідчення лічильників потрібно обов'язково. Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показники, то нарахування будуть зроблені за середнім значенням за останній рік.

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram