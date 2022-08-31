Якщо змінився власник домогосподарства: у «Нафтогазі» розповіли, що потрібно зробити насамперед

Не дивлячись на завмирання ринку нерухомості під час дії військового стану, все ж трапляється, коли власник домогосподарства змінюється. А це означає, що він має укласти свій договір про газопостачання. Як це зробити, розповіли у ГК «Нафтогаз України».

По-перше, вам треба зібрати пакет необхідних документів, в т. ч. ІПН (РНОКПП), документ, що підтверджує право власності на житло, а також заяву на приєднання.

Шаблон цієї заяви ви можете знайти за посиланням: https://gas.ua/uk/gas-for-home (оберіть «Шаблон заяви-приєднання до умов типового договору», натисніть «Word» та завантажте документ на ваш ПК). Після завантаження заяву потрібно роздрукувати та заповнити.

Зібраний пакет документів направляється газопостачальнику одним із зручних для вас способів: на електронну пошту [email protected] (для цього треба відсканувати або зробити чіткі фото кожного документа), або надіслати копії документів поштою на таку адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач «ТОВ «ГК «Нафтогаз України». Також можна звернутися до найближчого відділення банку-партнера компанії ПУМБ. При цьому окрім зазначених документів, треба взяти свій паспорт або ID-картку.

Надіслані документи обробляються по черзі. Переглянути внесені зміни ви зможете в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.

Нагадуємо, напередодні у «Нафтогазі» повідомили, що ціна на газ для побутових споживачів протягом опалювального сезону залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр, і діятиме до 1 травня наступного року.

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram