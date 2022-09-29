Захисниця прав жінок Меган Маркл найняла охоронця, який довів свою дружину до самогубства

Меган Маркл після свого вересневого перебування у Великій Британії разом із чоловіком принцом Гаррі потрапила під шквал критики. Як уже повідомляли «ФАКТИ», герцог та герцогиня Сасекські прибули до Лондона 5 вересня. Вони не збиралися затримуватись там надовго, проте 8 вересня померла королева Єлизавета II. Гаррі та Меган перебували у Британії протягом усіх жалобних заходів.

Поруч із ними був охоронець. Його обличчя видалося знайомим британським журналістам. На свій подив, вони з'ясували, що це колишній офіцер поліції Пер Даобрі. Нині йому 51 рік. У вересні 2016 року його ім'я було у всіх місцевих газетах. Суд визнав Даобрі винним у домашньому насильстві.

Пер Даобрі супроводжував Меган Маркл і принца Гаррі як охоронець

Пер був одружений із сержантом поліції Ессекса Саре Джей. Влітку 2016 року вона вирішила попрощатися з ним. Дружина заявила Даобрі, що не любить його. Він ніби збожеволів.

Даобрі напав на Джей і почав душити її. Жінка знепритомніла. Вона була на волосині від смерті. Сару врятувало те, що Пер розтис руки. Він зателефонував 999 і зізнався у нападі на дружину.

Даобрі з дружиною Сарою Джей

Це зізнання врятувало Даобрі від в'язниці. Його звільнили з поліції, але він залишився на волі. Джей була шокована рішенням суду. «Що це за правосуддя? Те, що зробив мій чоловік, є жахливим для будь-кого. Для офіцера поліції це взагалі за будь-якими рамками. Він мало не вбив мене. І яке одержав покарання? Провів кілька годин у кайданках?! Таке рішення суду розв'яже руки іншим», — заявила тоді Джей.

Сара впала у глибоку депресію. Вона пішла зі служби. А в 2019 році наклала на себе руки.

Британські журналісти впевнені, що Меган Маркл та принц Гаррі не могли не знати, кого наймають на роботу. Охоронців зазвичай ретельно перевіряють. Як Сассекси могли взяти до себе людину, яка намагалася задушити дружину?

Цей факт вкотре демонструє лицемірство Маркл. Меган позиціонує себе як захисницю прав жінок. Вона постійно заявляє про це публічно, завзято виступає проти насильства, зустрічається з жінками, які стали жертвами. Виходить, що все це брехня та обман. На ділі герцогині Сассекської глибоко начхати на цих жінок, раз вона найняла охоронцем людину, яка довіла свою дружину до самогубства.

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