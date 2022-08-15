Меган Маркл та принц Гаррі повертаються до Британії: названо причину

У понеділок, 15 серпня, стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Великобританії. Станеться це на початку вересня. Герцог та герцогиня Сассекські мають намір взяти участь у саміті One Young World («Єдиний молодий світ»), який відкриється 5 вересня у Манчестері. Там зберуться молодіжні лідери зі 190 країн світу.

Меган Маркл є одним з радників організації One Young World поряд з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, британським мільярдером сером Річардом Бренсоном і всесвітньо відомим кухарем Джеймі Олівером.

Це буде перше відвідування Сассексами Британії після їх візиту в червні, коли вони взяли дуже скромну участь у святкуванні Платинового ювілею Єлизавети II. Гаррі та Меган мали чудову нагоду приїхати з дітьми знову в серпні — Її Величність запросила герцога і герцогиню провести з нею кілька днів у її замку Балморал. Однак Сассекси відхилили пропозицію королеви.

З Манчестера Гаррі та Меган мають намір вирушити до Дюссельдорфа. Там пройде захід, присвячений «Іграм нескорених». Самі змагання заплановано на 2023 рік.

Після Німеччини герцог та герцогиня знову опиняться у Британії, щоб 8 вересня взяти участь у церемонії вручення щорічної премії благодійної організації WellChild, яка допомагає хворим дітям. Вона знаходиться під патронажем принца Гаррі.

Поки не ясно, чи візьмуть Меган і Гаррі в цю європейську подорож своїх дітей, чи Арчі та Лілібет залишаться в США під наглядом няні та бабусі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у липні в соцмережах з'явилися фотографії Арчі, які були зроблені під час святкування Дня незалежності США.

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