Мобілізація стає «могілізацією»: кількість ліквідованих військових ворога перевищила 59 тисяч

Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів. З початку вторгнення росіяни втратили в Україні 59 080 військовослужбовців, повідомили у Генштабі.



Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.



Окрім людського ресурсу, росія на 30 вересня орієнтовно втратила:

- танків — 2338 (+13 за добу);

- бойових броньованих машин — 4932(+23);

- артилерійських систем — 1391 (+6); РСЗВ — 333 (+2);

- засобів ППО — 176 (+1);

- літаків — 264 (+2);

- гелікоптерів — 225 (+1);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1003 (+8); - 3768 (+17).

Українці у коментарях влучно зазначають, що збільшення кількості загиблих ворогів вже стає тенденцією, та що 59 тисяч знищених окупантів — явний показник того, що «загальна мобілізація» в росії перетворюється на «загальну могилізацію».

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Першотравневе та Безіменне.

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