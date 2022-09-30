ЗСУ «приземлили» літак та гелікоптер ворога, а також відбили атаки на 9 населених пунктів, — Генштаб

Окупаційне керівництво тимчасово зайнятих українських територій, які путін хоче анексувати, змушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти росії. Так, у Маріуполі вчителям загрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського.

У населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів росії до 1 жовтня, мешканці підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

У Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямі, повідомили у Генштабі ЗСУ.



На фронті минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім безпілотників, у тому числі п'ять — іранського виробництва, один вертоліт Мі-8 та штурмовик Су-25.

За даними Генштабу, втрати противника підтверджено:

- у населеному пункті Бахмутівка Луганської області, внаслідок удару по району зосередження супротивника понад п'ятдесят військовослужбовців загинули, знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки;

- у населеному пункті Токмак Запорізької області до п'ятдесяти військовослужбовців противника зазнали поранень, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки;

- у Гуляйпільському районі Запорізької області до сорока військовослужбовців противника зазнали поранень;

- у місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п'ятдесят окупантів.

У відеозверненні за підсумками 218-го дня війни президент України Володимир Зеленський сказав, що «окупанти заповнюють могилами захоплену територію України, але при цьому все більше могил з'являється на території самої росії». Чим довше продовжуватиметься ця війна, тим більше проблем буде і в самій росії. Він закликав росіян зупинити путіна.

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