Сімейна сварка закінчилася вбивством: під Києвом чоловік убив та розчленував власного сина

На Київщині правоохоронці розкрили резонансне вбивство та затримали підозрюваного. Про це повідомили в обласній прокуратурі.



За інформацією прокурорів, у Бучанському районі виявили частини тіла молодого чоловіка.

Слідчі встановили, що у селі Білогородка у ніч з 24 на 25 вересня сталося вбивство у приватному садовому будинку. Під час розпивання спиртних напоїв між батьком та сином виник конфлікт. Під час сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

Щоб приховати злочин, чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував синове тіло. Потім власним автомобілем перемістив тулуб вбитого у лісопосадку. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік житлового комплексу у селі Софіївська Борщагівка.



Наразі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, нещодавно у Бахмачі Чернігівської області чоловік битою вбив свою дружину.

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