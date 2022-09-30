41.04 / 41.94 39.48 / 40.73
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Сімейна сварка закінчилася вбивством: під Києвом чоловік убив та розчленував власного сина

12:25 30 вересня 2022
ножі

На Київщині правоохоронці розкрили резонансне вбивство та затримали підозрюваного. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За інформацією прокурорів, у Бучанському районі виявили частини тіла молодого чоловіка.

Слідчі встановили, що у селі Білогородка у ніч з 24 на 25 вересня сталося вбивство у приватному садовому будинку. Під час розпивання спиртних напоїв між батьком та сином виник конфлікт. Під час сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

Щоб приховати злочин, чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував синове тіло. Потім власним автомобілем перемістив тулуб вбитого у лісопосадку. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік житлового комплексу у селі Софіївська Борщагівка.

Наразі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, нещодавно у Бахмачі Чернігівської області чоловік битою вбив свою дружину.

599

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

Хейден Панеттьєр

«Крик про допомогу»: колишня Володимира Кличка розповіла про серйозну проблему доньки

Котлети без м&#39;яса

«Бомбезно» смачні котлети без м'яса із трьох продуктів: на смак від «м'ясних» не відрізнити

Місце злочину

Вистрілив у ногу, а куля зачепила артерію: на Буковині чоловіка звинувачують у навмисному вбивстві односельця

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту