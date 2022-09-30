Підтвердження стажу роботи для отримання пенсії: у Кабміні ухвалили важливе рішення

В Україні внесли зміни до Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, повідомили у Пенсійному фонді.



Порядок доповнили пунктом про підтвердження стажу в окупації та в зоні бойових дій та затвердили постановою Кабміну

від 27 вересня 2022 року № 1058.

Згідно з постановою, за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж, роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання або архівними довідками.

Документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Крім того, за відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в ній немає необхідних записів або містяться неточності про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані з Держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також виписки, довідки, особисті рахунки, посвідчення, письмові трудові договори та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

Періоди роботи фермерів та підприємців зараховуються до стажу роботи при підтвердженні документами про сплату страхових внесків.

У разі коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій території України, у зоні проведення активних військових дій, стаж встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника щодо спільної роботи на одному підприємстві.

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