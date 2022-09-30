Титулований жокей зіштовхнув суперника з коня на швидкості 55 км/год: момент потрапив на відео

Жахливий інцидент стався під час перегонів на іподромі Сен-Клу у Франції.

Один із найбільш високооплачуваних жокеїв у світі 41-річний Кристоф Сумільйон «відзначився» мерзенним вчинком. По ходу гонки титулований бельгієць штовхнув у спину одного зі своїх опонентів Россу Раяна, внаслідок чого той упав із коня на швидкості 55 км/год.

На щастя, для постраждалого ірландця все обійшлося без серйозних травм, хоча після таких падінь жокеї нерідко ламають собі спину, шию або, як у випадку з британцем Фредді Тайлікі, стають паралізованими. Щодо Сумільйона, то його одразу ж усунули від участі в гонці та дискваліфікували. Щоправда, «впаяли» лише два місяці, хоча нещодавно за подібну провину жокея з Еквадору дискваліфікували довічно.

«Я відчув тиск з боку коня Росса, — наводить слова Сумільйона сайт Sky Sports. — Намагаючись зберегти найкращу позицію позаду Райана Мура, я штовхнув ліктем Раяна, щоб тим самим показати, що я не піду всередину. У підсумку поштовх вийшов надто сильним, що призвело до його падіння. Я відразу зрозумів, що зробив помилку. Мені дуже сумно через те, що сталося, тому що я ненавиджу бачити подібні речі, а коли ти сам робиш подібне, то почуваєшся ще жахливіше. Я хочу вибачитись перед усіма. Щойно бачив Россу, на щастя, і з ним, і з конем усе гаразд».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер із Німеччини нарвалася на дискваліфікацію з Олімпійських ігор через побиття коня.

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