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Україна

Осінній призов до ЗСУ скасовано, демобілізацію відкладено, — указ Зеленського

9:37 1 жовтня 2022
Бійці ЗСУ

В Україні наразі не оголошують додаткову мобілізацію. Тим часом президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким осіннього призову в країні не буде.

Також, згідно з документом, відкладено й демобілізацію.

До президентського указу «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році» внесені такі зміни:

1) абзац третій пункту 1 та абзац третій пункту 2 статті 1 доповнені словами «але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації»;

2) статті 2 — 6 виключити.

Йдеться ось про цей документ, який був підписаний наприкінці грудня 2021 року.

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна є прагматичною країною, яка «дивиться на математику війни», а отже точно знає, де скільки людей має бути. «Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо намірів сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію», — зазначав він.

Фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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