Мобілізація у відповідь: у Зеленського повідомили, чи оголосить Україна призов

Російські окупанти, організовуючи на тимчасово захоплених українських територіях «референдуми», збираються набрати «гарматного м'яса», а Україна розумно ставиться до питань мобілізації та не збирається наразі призивати додаткових людей на фронт.

Як передає «Укрінформ», про це радник очільника ОПУ Михайло Подоляк заявив у програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD.

«На окупованих територіях немає законної акції під назвою „референдум“, натомість є пропагандистська акція під назвою „референдум“. А оскільки референдуму ми не бачимо, то й наслідків не очікуємо», — зазначив він але визнав, що негативним наслідком таких дій буде мобілізація чоловіків окупантами.

Також Михайло Подоляк зазначив, що Україна, на відміну від росії, де оголосили часткову мобілізацію, є прагматичною країною, яка «дивиться на математику війни», а отже точно знає, де скільки людей має бути.

«Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо намірів сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових», — запевнив він.

За його словами, росія спрямовує 90 відсотків власної військової потужності на напади на цивільні міста, їхню інфраструктуру, у тому числі й критичну, а також на цивільне населення. Михайло Подоляк повідомив, що від дій окупантів на сьогодні в Україні повністю знищено більше 1200 населених пунктів.

Радник керівника ОП зазначив, що наступ ЗСУ не зупинився і додав, що для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема, танки. Йдеться не про радянські танки, а машини західного зразку, такі як Leopard 2.

Він закликав Німеччину надати Україні такі сучасні танки. А на зауваження щодо необхідності часу для опанування такої техніки українськими військовими, запевнив, що наші бійці можуть навчитися користуватися будь-якою зброєю «із шаленою швидкістю».

Михайло Подоляк також відкинув обгрунтування Берліна щодо ненадання танків через побоювання «ескалації» війни. «Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир, який росія неодноразово порушувала, порушувала міжнародне право протягом останніх років. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про гарну новину, що стосується сучасної системи ППО NASAMS.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

412

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram