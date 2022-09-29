«Тисячі мотивованих людей»: Резніков зробив заяву про оголошення додаткової мобілізації

Приймати рішення про те, чи потрібно оголошувати додаткову мобілізацію в Україні, буде Генштаб. Про це глава Міноборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Так, на запитання журналіста, чи можлива додаткова мобілізація в Україні, він відповів: «Рішення прийматиме наш Генштаб».

Також міністр розповів, що, можливо, в цьому і не виникне потреби, оскільки партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тисяч людей наших солдатів.

«Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими та знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені і із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Тільки у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей», — зазначив Резніков.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна розумно ставиться до питань мобілізації та не збирається призивати додаткових людей на фронт.

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