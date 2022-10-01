Байден підписав закон про виділення Україні понад 12 млрд доларів допомоги

У п'ятницю, 30 вересня, президент США Джо Байден підписав закон про фінансування уряду. Він включає пакет екстреної допомоги Україні в розмірі близько 12,4 мільярдів доларів. Раніше документ було схвалено обома палатами Конгресу США.

«Президент підписав законопроект, що передбачає асигнування в рамках 2023 фінансового року на подальше забезпечення діяльності федерального уряду і включає додаткове асигнування для реагування на ситуацію в Україні» , — йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

У Вашингтоні наголошують, що ця допомога призначена для забезпечення безпеки України, яка продовжує боротьбу за повернення своїх територій. Отже, йдеться про військову допомогу Києву. Частина коштів буде спрямована на діяльність військового персоналу США у Європі.

Закон дозволить федеральному уряду США спокійно продовжити свою діяльність до 16 грудня 2022 року. У листопаді відбудуться вибори до Палати представників (нижня палата Конгресу США). Переговори та обговорення проекту федерального бюджету у довгостроковій перспективі пройдуть після формування нового складу Палати представників.

Нагадаємо, про можливість надання нового пакету американської допомоги Україні вперше було сказано в інтерв'ю президента Володимира Зеленського телеканалу CBS News.

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