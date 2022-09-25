У неділю, 25 вересня, американський телеканал CBS News показав інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським. Розмову вела журналістка Маргарет Бреннан. Питання стосувалися псевдореферендумів, які Росія проводить нині на тимчасово окупованих територіях, санкціях Заходу та їх ефективності, загрозі ядерного удару, яким путін лякає весь світ, а також труднощів майбутньої зими.

Зеленський знову наголосив, що результати так званих референдумів абсолютно не відобразять справжні настрої людей, які мешкають у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. По-перше, всі бюлетені давно заповнені, результати заздалегідь підготовлені. І вони такі, які потрібні путіну. По-друге, на мешканців окупованих регіонів чиниться величезний тиск. Тих, хто проголосує проти приєднання до росії, можуть заарештувати, вбити, їм можуть вимкнути електрику, воду, опалення, газ.

Президент Зеленський також зазначив, що референдуми показують усьому демократичному співтовариству — путін не збирається припиняти війну. Він свідомо йде подальшу конфронтацію із Заходом. Тому що незаконна анексія 15% території України, а саме такий буде результат референдумів, якщо росії вдасться здійснити свій план, унеможливить будь-які переговори з Москвою. І путін про це знає.

Говорячи про ядерну загрозу, Зеленський визнав, що вона є реальною. Ще вчора можна було казати, що путін блефує. Однак багато що змінилося. Україна перехопила ініціативу на полі бою. І російська армія виявилася нездатною виконати поставлені перед нею завдання. Тому путін прагне створити у світі хаос. Він влаштував продовольчу кризу, позбавивши Україну можливості вільно експортувати зерно. Він намагається влаштувати енергетичну кризу, давлячи на Європу. І він має ще одну кризу в запасі — ядерну. Для цього навіть не потрібно використовувати ядерну зброю. Росія захопила українські АЕС, а ті, що залишаються під контролем нашої влади, обстрілює, як, наприклад, Південну АЕС.

Під час інтерв'ю президент Зеленський повідомив гідну новину. Україна одержала від США сучасну систему ППО NASAMS. Однак цього недостатньо, наголосив він, щоб забезпечити безпеку українських міст, інфраструктури, цивільного населення. Потрібно більше таких систем або подібних до них. Це дуже важливо і вигідно для всіх. І Зеленський пояснив чому. Він нагадав, що США щомісяця виділяють Україні 1,5 мільярда доларів для підтримки нашого бюджету. Водночас мільйони українських громадян були змушені залишити свої будинки та виїхати. Вони залишилися без роботи, а бюджет втратив регулярне поповнення — люди не можуть сплачувати податки. Зеленський упевнений, що переважна більшість українців хоче повернутися, хоче жити та працювати у своїх рідних містах та селах. Якщо люди будуть впевнені у своїй безпеці, вони з радістю це зроблять. І тоді в бюджеті буде ліквідовано пролом у 5 мільярдів доларів. Отже, США більше не потрібно виділяти величезні гроші на ці цілі.

Маргарет Бреннан також повідомила хорошу новину. Журналістка сказала, що адміністрація президента Байдена запросила у Конгресу США надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 12 мільярдів доларів. Вона запитала Зеленського, чого найбільше потребують ЗСУ, на що треба буде витратити ці гроші?

Президент України відповів, що нам потрібні ще HIMARS та MLRS, які дозволили ЗСУ перехопити ініціативу та розпочати контрнаступ. Потрібна також артилерія, яка зберігає життя тисяч та тисяч українських солдатів. Ці види озброєнь ми отримуємо та вдячні союзникам за них. Але нам дуже потрібні танки. Якщо США покажуть приклад іншим країнам НАТО і дадуть Україні танки, їхній приклад швидко наслідуватиме Німеччина. Сучасні танки дозволять ЗСУ набагато швидше і з меншими втратами звільнити окуповані території. Зеленський наголосив, що Україна не збирається використовувати танки для захоплення чужих земель. Нам це не потрібне. Ми хочемо захистити свою землю, сказав він.

Зеленський закликав США та інші демократичні країни продовжувати санкційний тиск на росію. У цьому питанні необхідна єдність. І санкції мають бути без винятків та компромісів. Якщо відключати російські банки від системи SWIFT, відключати все до єдиного. Якщо запроваджувати ембарго на російські енергоносії, то запроваджувати всім країнам, додав він.

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