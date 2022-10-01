ЗСУ підтвердили оточення великого угруповання російських військ у Лимані

Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області. Зараз там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня.

«Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені. Там тривають стабілізаційні заходи», — сказав він.

За його словами, в районі Лимана в оточення потрапили близько 5−5,5 тисяч окупантів.

Водночас Череватий зазначив, що зараз важко назвати точну кількість росіян, які перебувають у «котлі», оскільки постійно ведуться бойові дії, які «відмінусовують» живу силу окупантів, також деякі групи росіян намагалися прорватися, але завдяки ЗСУ ці спроби були «не дуже вдалі».

Речник Східного угруповання військ також додав, що окупанти задаються в полон, є багато вбитих та поранених серед росіян, але операція зі звільнення Лимана ще не завершена.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що після звільнення Лиману, далі на черзі може бути Кремінна, потім може бути «трикутник» — Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ.

«Окупанти, затиснуті в Лимані, попросили російське командування дозволити вийти з міста, але отримали відмову. Угрупування з п"яти тисяч рашистів мають три варіанти розвитку подій: спробувати вирватися, усім разом загинути, або здатися. Можливості підвозу боєкомплекту росіянам до оточеного міста чи спокійного виходу з населеного пункту — вже перекриті», — повідомив Гайдай.

Тим часом, у Мережі з’явилися перші відео зі звільненого Лиману.

Як писали «ФАКТИ», днями ЗСУ «приземлили» літак та гелікоптер ворога.

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