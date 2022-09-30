«Ямпіль наш»: у мережі з'явилося відео зі звільненого міста

На Донеччині, де, схоже, росіяни з 20-ї загальновійськової армії опинилися у «котлі» в районі Лимана, ЗСУ увійшли до Ямполя.

Так, платформа Liveuamap викладає відео, на якому видно, що український воїн стоїть біля адмінбудівлі міста. Він каже: «Ямпіль наш!»

А ресурс DeepState публікує карту, що показує ситуацію в районі Лимана — Ямполя.

Фото https://deepstatemap.live

За інформацією ексдепутата Борислава Берези, місто ЗСУ взяли ще напередодні ввечері, проте з цього приводу зберігалося мовчанка, щоб противник, який моніторить мережі, не використав цю інформацію.

До речі, про те, що окупанти вже не контролюють Ямпіль і Дробишево «повною мірою», пишуть й роспабліки, посилаючися на ватажка бойовиків «днр» пушиліна.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони перейшли Оскол та закріпилися на лівому березі річки ще у середині вересня.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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