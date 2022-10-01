У Києві тиждень тому зник столичний бізнесмен Анвар Фарукшин. Дружина стверджує, що його викрали та утримують на замовлення екс-нардепа та опального забудовника Максима Микитася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цивільну дружину Анвара Фарукшина Ганну Коваленко.

«З п'ятниці 23 вересня Анвар не виходить на зв'язок. Востаннє він був у мережі о 8:40 ранку. Його викрали на Печерську, і з того моменту він більше не виходив на контакт, його телефон відключено. Пішла восьма доба, як ми не чули і не бачили його», — повідомила вона.

За її словами, як передає РБК-Україна, після того, як Анвар зник, з боку Максима Микитася нібито було висунуто такі умови: щоб партнери Анвара переписали на Микитася свої частини у статутному капіталі для отримання контролю над нежитловим приміщенням на вулиці Пушкінській у центрі Києва.

«Це можна прирівнювати до рекету. Наші запити зв'язатися з Анваром, почути його голос, передати речі, досі не задоволені», — цитує видання Ганну Коваленко.

Повідомляється, що дружина подала заяву до поліції до Печерського райвідділу Києва, а за фактом зникнення Анвара Фарукшина порушено кримінальну справу.

«Наразі справа розслідується, перевіряли камери спостереження — нічого не видно. У квартирі брали зразки його ДНК. Робили запити до лікарень, СІЗО, моргів та в'язниць — його ніде немає», — зазначила Коваленко.

Нагадаємо, у грудні 2020 року правоохоронці повідомили про підозру екснардепу Верховної ради Максиму Микитасю в замовленні викрадення в Києві його колишнього адвоката Олега Мірошниченка.

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