Непереможний український боксер на прізвисько Рудий лев здолав досвідченого чеха (відео)

Непереможний боксер з Одеси Василь Чеботар, який одним ударом знерухомив чемпіона світу з кікбоксингу, відсвяткував черговий успіх на професіональному рингу. У рамках шоу у польському Любліні 20-річний українець у 8-раундовому бою побив у напівсередній вазі (до 66,7) досвідченого чеха 31-річного Мирослава Сербана (13 перемог, 7 з них — нокаутом, 12 поразок).

Український боксер з перших хвилин бою багато рухався, раз у раз тривоживши досвідченого суперника болючими ударами по корпусу, хоча й сам припускався чимало помилок у захисті. У другій половині поєдинку Чеботар став більше вкидатися в удари, працював точніше, розбив супернику обличчя, і в підсумку судді одностайним рішенням віддали Василю перемогу — 78:74, 79:73 і 80:72.

Зазначимо, що непереможний Чеботар на прізвисько Рудий лев довів свою виграшну серію на професіональному рингу до 12 поєдинків.

«Вони хочуть, щоб я здався! Але я скажу їм — не сьогодні! 12 перемог (4 з них — нокаутом), жодної поразки! Йдемо далі! Нас не перемогти», — написав Василь Чеботар після бою на своїй сторінці у Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український суперваговик Віктор Вихрист здобув 10-ту перемогу на профірингу.

Фото k2promotionsukraine

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