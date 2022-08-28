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Спорт

Вихрист здобув десяту перемогу на профірингу: два тижні тому суперник програв українському Халку (відео)

9:25 28 серпня 2022
Віктор Вихрист

У рамках вечора боксу, що відбувся в німецькому Гамбурзі, непереможний український суперважковаговик Віктор Вихрист (10 перемог, 7 з них — нокаутом) на прізвисько Фауст, який скасував бій у травні цього року через травму, провів ювілейний, десятий, поєдинок на професійному рингу.

Наш співвітчизник мав боксувати два тижні тому проти боснійця Аднана Редзовича, але бій не відбувся через хворобу суперника. У підсумку Віктор вийшов у ринг проти 42-річного Кевіна Джонсона (35 перемог, 19 з них — нокаутом, 21 поразка, 1 нічия), який 13 серпня у тому ж Гамбурзі програв за очками іншому українцю Ігорю Шевадзуцькому на прізвисько Халк.

І цього разу віковий американець, у послужному списку якого поєдинки з Віталієм Кличком, Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі (щоправда, всі програні), протримався всі відведені вісім раундів, але знову поступився чемпіону Європейських ігор у Мінську-2019 рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі ухвалив остаточне рішення про подальшу кар'єру.

Фото Luckypunchnet

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